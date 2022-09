Milan, otto anni fa l'ultima vittoria in casa contro il Napoli in Serie A

MilanNews.it

Sono passati quasi otto anni dall'ultima vittoria del Milan in campionato in casa contro il Napoli. Era il 14 dicembre 2014 e i rossoneri allenati da Pippo Inzaghi, vincevano contro gli azzurri con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Menez e Bonaventura. L'ultima vittoria in assoluto del Milan a San Siro contro i partenopei, invece, risale al gennaio 2019, quando il Milan vinse in Coppa Italia per 2-0 grazie alla doppietta di Piatek.