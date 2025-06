Milan, persi 47,9 milioni di valore rosa. Crollano Maignan, Theo e Tomori. Oltre a Leao

523,5 milioni contro 571,4. È il valore di mercato della rosa del Milan, tra un anno e l’altro, considerando il crollo verticale dal secondo posto della scorsa stagione al nono del duo Fonseca-Conceicao. Non l'anno migliore del mondo, con la necessità ora di dovere rifondare con diverse cessioni che probabilmente andranno a concretizzarsi.

Chi ha migliorato il proprio valore

Paradossalmente in difesa ci hanno pensato due outsider ad alzare l'asticella. Cioè Matteo Gabbia, passato da 8 milioni a 14, così come Alex Jimenez dai 4 ai 10. Anche Florenzi da 1,5 a 2, mentre Terracciano è rimasto uguale. Grande rivoluzione a centrocampo che non ha coinvolto Tijjani Reijnders, autore della miglior stagione delle sue in Serie A, volato a 50 milioni di valore rispetto ai 30 dell'anno scorso. Praticamente intaccato invece il valore di Yunus Musah, così come quello di Youssouf Fofana che l'anno scorso era al Monaco. Davanti implemento per Christian Pulisic, dai 40 ai 50, e per Santiago Gimenez, anche se molto è dovuto ai sei mesi al Feyenoord.

Quasi caduta libera

Altri invece hanno avuto un crollo verticale, a partire da Mike Maignan: ha un anno di contratto, passato da 38 milioni a 25. Fikayo Tomori è stato dimezzato da 40 a 20, maluccio anche Thiaw da 25 a 20. Altri 20 milioni persi da Theo Hernandez, 60 nella scorsa stagione, ora a 40 e con un trend che appare verso il ribasso vista la scadenza 2026. Perde un terzo del proprio valore Loftus Cheek, da 25 a 16, mentre Leao costerebbe 75 rispetto ai 90 di un anno fa. Infine Chukwueze (da 20 a 14) e Jovic (da 7 a 2,5).

Delta giugno 2025 - giugno 2024

523,5-571,4= -47,9 milioni