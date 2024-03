Milan, sabato con allenamento mattutino a Milanello senza nazionali

SABATO 23 MARZO

Il programma prevede un allenamento al mattino.

IL REPORT DI IERI

La squadra si è ritrovata a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento.

Il gruppo, integrato dai ragazzi della Primavera, ha iniziato il lavoro in palestra con l'attivazione muscolare. L'allenamento è proseguito in campo con una serie di lavori atletici eseguiti con l'ausilio dei tappeti elastici; a seguire, alcune esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso, che hanno preceduto una serie di sfide 5 contro 5 con le quali si è chiusa la sessione.