Milan, tabù Napoli a San Siro: nelle ultime cinque partite, quattro vittorie dei partenopei

Oramai il Napoli è diventato una vera e propria bestia nera per il Milan, almeno a San Siro. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport, che la formazione partenopea ha vinto quattro delle ultime cinque gare esterne disputate contro il Diavolo in Serie A, fatta eccezione per la sconfitta della scorsa stagione firmata Theo Hernandez.

Con la vittoria di ieri il Napoli ha eguagliato tanti successo quanti quelli ottenuti nelle precedenti 28 fare di questo tipo (12 sconfitte e 12 pareggio). San Siro non è più stregato, per il dispiacere del Milan che contro i partenopei ne aveva fatto un vero e proprio fortino.

MILAN-NAPOLI: IL TABELLINO DEL MATCH

Questo il tabellino di Milan-Napoli di Serie A:

MILAN-NAPOLI 0-2

Marcatori: 5’ Lukaku, 43’ Kvaratskhelia.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson (dal 62’ Pulisic), Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek (dal 87’ Camarda), Okafor (dal 62’ Leao) ; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Calabria, Bartesaghi, Tomori, Jimenez, Zeroli, Liberali. All. Paulo Fonseca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (dal 90'+4 Zerbin); Anguissa, Gilmour, McTominay (dal 90'+4 Folorunsho); Politano (dal 69’ Mazzocchi), Lukaku (dal 77’ Simenone), Kvaratskhelia (dal 77’ Neres). A disp.: Turi, Caprile, Juan Jesus, Marin, Ngonge, Spinazzola, Raspadori. All. Antonio Conte.

Arbitro: Colombo di Como

Ammoniti: 73’ Olivera.

Recupero: 1' 1T, 5’ 2T.