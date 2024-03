Milan, Theo squalificato a Firenze: a sinistra giocherà Florenzi

Theo Hernandez è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo in quanto era diffidato ed è stato ammonito domenica contro il Verona. Il terzino francese non sarà quindi a disposizione di Stefano Pioli dopo la sosta per le nazionali per la sfida di campionato in casa della Fiorentina (sabato 30 marzo alle 20.45). Chi prenderà il suo posto sulla fascia sinistra della difesa milanista? Come riporta questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, senza Theo, a sinistra spazio ad Alessandro Florenzi, mentre a destra ci sarà capitan Davide Calabria.

DOVE VEDERE FIORENTNA-MILAN

Data: Sabato 30 marzo 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Franchi, Firenze

TV: DAZN, zona DAZN, Sky

Web: MilanNews.it