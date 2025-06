MN - Acquafresca: "Milan, obiettivo minimo resta la Champions"

Basta esperimenti, basta scommesse. Dopo il fallimento della scorsa stagione il Milan ha deciso di puntare su una certezza: Massimiliano Allegri. Del neo allenatore del Diavolo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex attaccante di Cagliari e Bologna, fra le altre, Robert Acquafresca, che con il toscano in panchina ha vissuo l'annata migliore della sua carriera (2008-2009).

Senza Europa e con un mercato importante, al netto delle cessioni, lo scudetto potrebbe diventare un obiettivo per il Milan?

"Per me l'obiettivo minimo resta la Champions League a meno che il Milan non faccia una stagione clamorosa, anche perché sentendo il mercato che vuole fare il Napoli, con operazioni già portate al termine, quindi vuol dire che si sono mossi già in anticipo, nonostante il loro obiettivo se lo siano giocati fino all'ultima giornata. Ma vedendo anche altre squadre, penso all'Atalanta, alla Juventus, all'Inter, alla Roma stessa, il Milan deve fare tanto per migliorare quest'anno".