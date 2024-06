MN - Amiri: "In Svezia vorremmo capire effettivamente quanto potere ha Ibra al Milan: probabile non possa decidere tutto al 100%"

vedi letture

Non solo la stampa italiana era presente alla conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic. Presente anche una quota svedese, rappresentata dalla collega Nicole Amiri. Collaboratrice di testate come Aftonbladet, il canale TV4 e la radio nazionale SR, ci ha dato il suo punto di vista dalla Scandinavia sul nuovo ruolo dello stesso Ibra e sul Milan che verrà:

Cosa si dice in Svezia del nuovo ruolo di Ibra?

"Le opinioni sono simili a quelle che ci sono in Italia, ossia che la gente svedese non aveva capito il suo ruolo. Oggi forse ne capiamo un po' di più ma anche noi svedesi vorremmo sapere quanto potere ha al Milan. Zlatan ha spiegato che ognuno ha il proprio ruolo e per esempio ha menzionato che lui non parla con gli agenti, prima di essere fermato dal responsabile della comunicazione. Ecco, questo passaggio ci ha fatto capire che forse non ha potere al 100% e non può decidere tante cose".