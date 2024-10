MN - Cardacio: "Di questo Milan mi piace Rafael Leao"

Che fine ha fatto Mathias Cardacio? Arrivato appena 20enne al Milan nell'estate del 2008 assieme al connazionale Tabaré Viudez, è stato per un anno agli ordini di Carlo Ancelotti. Tanta panchina per l'uruguayano, che ha raccolto alla fine due presenze. Oggi 37enne, Mathias vive in Messico e ci racconta di essere ancora nel mondo del calcio, con un ruolo anche importante. L'ex rossonero si racconta in esclusiva per MilanNews.it.

Della rosa attuale chi ti piacerebbe avere?

"Dico Rafa Leao, ma è improbabile che scelga di trasferirsi in Messico".