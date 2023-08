MN - Casella: "Con Moncada ho parlato di situazioni di mercato. A Maldini segnalai Kalulu e Tonali"

vedi letture

Marco Pellegrino è un nuovo giocatore del Milan. L'argentino in arrivo dal Platense per 3.5 milioni, ha firmato un quinquennale fino al 30 giugno 2022. Per concoscerlo meglio, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Vincent Casella, procuratore sportivo e intermediario di mercato di nazionalità argentina.

Com’è lavorare con Furlani e Moncada? Differente rispetto a Maldini e Massara?

“Ho fatto diverse operazioni con Paolo (Maldini ndr) negli anni. Gli ho segnalato Kalulu, Tonali e abbiamo chiuso Laxalt. Ho incontrato Geoffry (Moncada ndr) due settimane fa: abbiamo parlato di alcune situazioni di mercato. Non vado oltre”.