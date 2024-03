MN - In Slovenia pazzi di Sesko: "Talento calcistico più entusiasmante che abbiamo mai avuto"

Conosciamo meglio gli obiettivi di mercato: dopo aver parlato di Joshua Zirkzee e Santiago Gimenez, oggi è la volta di Benjamin Šeško, grande talento sloveno in forza al Lipsia. 20 anni, già 26 presenze e 11 reti con la nazionale maggiore con cui ha esordito appena 18enne. Ieri sera ha migliorato il suo score, segnando in amichevole contro Malta. La sua clausola rescissoria è di 50 milioni, sufficiente per spaventare molti club interessati. Ma in prospettiva questa cifra potrebbe addirittura essere ritenuta irrisoria. È lui l'ideale per il dopo-Giroud al Milan? Ne abbiamo parlato col collega sloveno Nik Brumen di Planetnogomet.si:

Da qualche anno si parla di Benjamin Sesko come di uno dei prospetti più importanti. Possiamo considerarlo uno degli sloveni più forti di sempre, anche in prospettiva?

"La Slovenia non ha mai brillato come paese che produce grandi attaccanti. Siamo maestri nell'allenare i portieri, ma per quanto riguarda gli attaccanti, il fatto che il miglior marcatore di sempre sia Zlatko Zahović, che non era affatto un classico attaccante, la dice lunga. Lo stesso Zlatko Zahović qualche tempo fa aveva espresso la convinzione che se mai qualcuno lo avesse superato, quello sarebbe stato Benjamin Šeško. Quest'ultimo è senza dubbio il talento calcistico più entusiasmante che la Slovenia abbia mai avuto. Nel calcio i gol contano di più e gli attaccanti sono le più grandi stelle. Ecco perché Šeško è così popolare in Slovenia, e se consideriamo tutto allora è probabilmente il prodotto calcistico più interessante che la Slovenia abbia mai prodotto".