MN - Mendes: "Ci sono tre-quattro giocatori dello Sporting molto interessanti per il mercato"

Mendes: "Ci sono tre-quattro giocatori dello Sporting molto interessanti per il mercato"

Per parlare del nuovo bomber europeo Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona, la redazione di MilanNews.it ha sentito in esclusiva il collega Miguel Mendes de A Bola.

Ci sono giocatori dello Sporting che potrebbero andarsene a fine stagione?

"Ce ne sono molti, anche perché lo Sporting sta facendo una grande stagione. Ma ce ne sono tre o quattro di cui si parla molto. Gyökeres, certo, ma anche Diomande (che ha una clausola da 80 milioni e lo Sporting non vorrà trattare molto al di sotto), ma anche Inácio, che lo Sporting potrà vendere per circa 40/50 milioni, Pedro Gonçalves, due più intelligente tatticamente, che ha anche un valore di 40/50 milioni. Infine Morten Hjulmand che è già seguito da tanti club e su cui lo Sporting ha investito molto. Visto che è passato solo poco tempo dal suo arrivo, nel suo caso non credo andrà via adesso".