Capello: "Giusto che Conte abbia aspettative alte sul mercato: è un allenatore da prima fascia"

Sia Milan che Juventus si trovano davanti a un bivio al termine di questa stagione che riguarda il futuro della propria panchina. Se per quanto riguarda i rossoneri sembra ormai certo l'addio di Stefano Pioli e la ricerca di una nuova guida tecnica, per i bianconeri ancora non è chiaro se si farà un passo oltre Max Allegri un anno prima rispetto alla fine del suo contratto oppure se si deciderà di cambiare subito. Da questo spunto è partita l'intervista della Gazzetta dello Sport al doppio ex Fabio Capello che ha fornito una sua visione sulla ricerca di un nuovo tecnico in Italia.

Le parole di Fabio Capello su Conte e gli allenatori italiani poco considerati: "Si dice che Conte abbia aspettative alte dal mercato, ma è giusto che sia così essendo un allenatore da prima fascia. Per accettare una proposta deve essere pienamente convinto: ovunque sia andato, ha fatto bene la sua parte. Allegri ha ancora un anno di contratto alla Juve e in passato ha rifiutato offerte delle grandi squadre europee. Oggi si scaricano su di lui tutte le colpe di questa Juve che però non è una squadra forte. La cosa strana era vederla in lotta per lo scudetto: ha un centrocampo mediocre e il centrocampo è il motore di tutto. Sarri si è chiamato fuori da solo e non dimentichiamoci un altro caso incredibile: da noi Ancelotti era stato dato per bollito..."