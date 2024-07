MN - Pagani: "Mi segnalavano un ragazzo di 12 anni fuori categoria. Uno dei ragazzini più forti mai visti, era un'altra cosa rispetto ai coetanei"

I giovani del Milan si stanno mettendo in mostra negli Europei Under 19 in corso ma anche con la prima squadra, dove ad esempio Mattia Liberali è stato schierato da Paulo Fonseca nel primo test contro il Rapid Vienna. Lo scout Francesco Pagani ci dice la sua, a cominciare da Francesco Camarda del quale ha scritto in tempi non sospetti, con un tweet di tre anni fa che ha fatto poi il giro della rete. In esclusiva per MilanNews.it.

Francesco, quale è stato il tuo primo impatto con Francesco Camarda?

"Mi è stato segnalato da un amico che fa scouting a livello dilettantistico. Guardava tanti bambini piccoli, io mi occupavo di ragazzi più grandi. Mi segnalavano un ragazzo di 12 anni fuori categoria. Certo che quando sei così piccolo è difficile dire che p un fenomeno, ma era totalmente fuori categoria. Uno dei ragazzini più forti mai visti, era un'altra cosa rispetto ai coetanei".

Cosa ti ha colpito di lui?

"Non era la precocità fisica a fare la differenza. Nel calcio giovanile ti accorgi dei ragazzini che sviluppano molto prima fisicamente e che segnano tanti gol per quello. Camarda non mi ha mai dato solo l'impressione di essere precoce per questioni fisiche, ma era diverso era diverso perché erano qualità che prescindevano dal fisico, un feeling col gol fuori dal normale perché segnava in tutti i modi, aveva soluzioni diverse per colpire a rete e questa è una cosa che colpisce subito perché di solito i bambini hanno magari una caratteristica spiccata e sfruttano solo quella".