MN - Pardo verso Milan-Roma: "Partita complicata, da 50 e 50"

Pierluigi Pardo, giornalista, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it e a TuttoMercatoWeb.com a margine dell'incontro organizzato da Fondazione Milan in una scuola di Milano intitolato "Tutti i colori dello sport", in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale.

Un commento in generale alla stagione del Milan.

"La stagione del Milan sta girando. Io credo che l'unica cosa che i rossoneri si debbano rimproverare è il girone di Champions, con un paio di situazioni e di episodi che sono girati molto male e che hanno portato all'eliminazione, la quale, però, può, a sua volta, trasformarsi in un'opportunità".

In Europa League sarà Milan-Roma.

"La partita con la Roma è complicata: è da 50 e 50. Inutile girarci attorno: sono due squadre forti, due squadre che stanno molto bene".