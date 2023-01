MN - Pioli dice che Leao ha fatto la sua miglior prestazione a Salerno, Colantuono: "Chi meglio di lui può dare un giudizio del genere? Lo ha reso un giocatore formidabile"

MilanNews.it

Stefano Colantuono, allenatore presente ieri allo stadio "Arechi" per assistere a Salernitana-Milan, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'intervista integrale) sulle parole di Pioli che ha definito quella di Salerno come la miglior prestazione di Leao: "Se lo dice Stefano non posso che essere d'accordo, alzo le mani: chi meglio di lui può dare un giudizio del genere? Lo ha reso un giocatore formidabile".