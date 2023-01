ESCLUSIVA MN - Colantuono: "Milan in grande spolvero a Salerno. Pioli ha reso Leao formidabile, De Ketelaere è forte"

MilanNews.it

Stefano Colantuono, allenatore presente ieri allo stadio "Arechi" per assistere a Salernitana-Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva a MilanNews.it.

Ha rivisto anche lei il Milan della passata stagione?

"Il Milan ha fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo è stato superiore; Milan e Salernitana fanno due campionati diversi. Ieri ho visto un Milan in grande spolvero. Poi la Salernitana nel finale ha segnato e la partita è stata un po' più aperta, ma, in generale, dopo il vantaggio al decimo, la partita dei rossoneri è stata molto importante".

Da allenatore, si aspettava questa svolta clamorosa tra le amichevoli di dicembre e Salernitana-Milan?

"Nelle amichevoli - è vero - il Milan non era stato brillante, ma certe partite lasciano il tempo che trovano e hanno l'importanza che meritano. Mi aspettavo questo di partita con la Salernitana: le grandi squadre certe gare non le sbagliano. Le amichevoli servono per riprendere contatto col campo... Tra l'altro il Milan le ha giocate senza molti dei suoi top players".

Pioli ha detto che ieri Leao ha giocato la sua miglior partita...

"Se lo dice Stefano non posso che essere d'accordo, alzo le mani: chi meglio di lui può dare un giudizio del genere? Lo ha reso un giocatore formidabile".

Primi sprazzi di De Ketelaere a Salerno?

"Gli va dato ancora un po' di tempo, deve entrare nei meccanismi del Milan, che è una squadra importante e che ha giocatori forti. Sicuramente anche lui si farà valere, dimostrando i motivi per i quali è stato preso. Lui è forte, sa giocare calcio e io non gli metterei troppa pressione addosso".

Come vede la lotta Scudetto dopo le partite di ieri?

"Il Napoli ha sempre un margine sulle altre. Ieri a San Siro non è stato il solito Napoli: è un campanello d'allarme e le inseguitrici possono giocarsela. Io credo che quello di ieri sia solo un incidente di percorso, anche perché ieri il dentro-fuori era per l'Inter. Non sottovaluterei il ritorno della Juventus: 7 vittorie di fila senza prendere gol la rendono pericolosa. Milan e Inter sono lì, anche se ad oggi il Napoli ha un vantaggio, soprattutto se tornerà ad essere ciò che è stato fino a novembre".