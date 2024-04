"Quando l'ho detto io mi hanno preso per matto": Allegri d'accordo con Pioli sull'Inter

Durante la conferenza stampa odierna, alla vigilia di Juventus-Milan, mister Stefano Pioli ha parlato delle difficoltà incontrate contro l'Inter: "L'Inter ha da quattro anni la squadra più forte del campionato ed ha vinto solo due scudetti. Noi non siamo mai stati la squadra più forte del campionato. Abbiamo provato a lottare per le posizioni di vertice, alcune volte ci siamo riusciti e alcune volte meno. Abbiamo dato tutto mentalmente ma non sempre siamo riusciti ad alzare il nostro livello di gioco".

A queste dichiarazioni fanno eco quelle di Allegri, a cui in conferenza è stato chiesto se Pioli avesse o meno ragione: "Innanzitutto Pioli ha fatto un ottimo lavoro e domani mi farà piacere incontrarlo. Non so se l’Inter sia la squadra più forte da 3 anni, ma so che quest’anno lo era nettamente. Ma quando l’ho detto mi hanno preso per matto. Ci sono valori, che sono quelli, e bisogna essere realisti. L’Inter, in questo momento qui, ha un valore diverso”.