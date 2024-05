Di Stefano: "Al Milan serviranno 3 grandi pilastri: un difensore centrale, un centrocampista di qualità e soprattutto un nuovo numero 9"

vedi letture

Intervenuto direttamente da Milanello, il giornalista e inviato di Sky Sport, Peppe di Stefano ha parlato così del prossimo e probabile mercato del Milan in vista della prossima stagione:

"A prescindere da quale sarà l'allenatore nella prossima stagione, il Milan qualcosa lo dovrà fare per forza sul mercato, quello della precedente stagione è stato un mercato di rivoluzione. Ci sono stati giocatori che hanno collezionato molti minuti e sono diventati poi dei titolari come Reijnders e Pulisic, oppure elementi come Musah che sono stati impiegati nell'ultimo periodo e che magari avrebbero potuto fare meglio. Hanno giocato decisamente poco Okafor e Terracciano, ma lo svizzero è stato impiegato soltanto il 14% delle partite dal primo minuto. In vista della prossima stagione, al Milan serviranno 3 grandi pilastri: un difensore centrale, un centrocampista di spessore e qualità e soprattutto il nuovo numero 9. I nomi sono tanti, i rossoneri seguino Zirkzee, Sesko e Guirassy ma dipenderà dalla situazione economica e dal tesoretto che avrà a disposizione la dirigenza in estate".