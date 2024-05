MN - Sebe non ha dubbi: "Conceição è ammirato quasi all'unanimità dai tifosi. E' l'allenatore che ha vinto di più nel Porto"

Avanza in queste ultime ore la candidatura di Sergio Conceição al Milan. Il tecnico portoghese potrebbe aver terminato il suo ciclo lungo 7 anni al Porto visto il cambio di presidenza nel club lusitano, ufficializzato proprio oggi e che potrebbe portare a un terremoto con i rossoneri che osservano l'evolversi della situazione. In merito a questa situazione abbiamo contattato il collega di O Jogo, Francisco Sebe. In esclusiva per MilanNews.it: questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Qual è il giudizio che hanno stampa e tifosi su Conceição?

"Per quello che ha fatto negli ultimi sette anni, Sérgio Conceição è ammirato quasi all'unanimità dai tifosi del Porto. La stagione che ormai si conclude non è andata nel migliore dei modi e ha sollevato qualche voce di protesta, ma il bilancio è francamente positivo: è diventato l'allenatore con più titoli vinti con il club (10), di cui tre campionati".