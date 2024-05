Giudice Sportivo: ottava sanzione per Reijnders dopo Milan-Genoa

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, Reijnders ha subito la ottava sanzione del campionato; il centrocampista olandese è, dunque, alla terza ammonizione post squalifica. Raggiungerà la diffida alla nona sanzione.

LE SQUALIFICHE

Il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni dopo la 28^ giornata di Serie A. Per quanto riguarda i giocatori è stato dato un turno di stop a Henry (Verona, salterà il Milan), Perez (Udinese), Banda (Lecce), Bonaventura (Fiorentina), Doig (Sasuolo), Fazzni (Empoli), Kastanos (Salernitana), Sabelli (Genoa) e Thorstvedt (Sassuolo).

Mano pesante, invece, per l'ormai ex tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa (è stato esonerato dopo la gara contro il Verona), il quale è stato squalificato per quattro giornate "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente".