esclusiva mn Letizia: "Milan più forte della Roma ma non è favorito. Conte? Sappiamo quanto gli piacerebbe andare al Milan"

Vigilia di Roma-Milan, snodo cruciale nella stagione del Diavolo. Il Milan deve riuscire a ribaltare l’1-0 subito all’andata, figlio di una gara scialba e di una prestazione giallorossa notevole. Per capire quali possono essere i temi tattici della partita abbiamo intervistato Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, che è intervenuto sul nostro canale Twitch direttamente dall’Olimpico. Queste le sue dichiarazioni:

Con che sensazioni sei arrivato a Roma? “Con sensazioni contrastanti. All’andata pensavo che il Milan avrebbe fatto la partita con un certo furore nella prima mezz’ora e non è andata assolutamente così, adesso tutti si aspetterebbero il grande furore del Milan domani e io penso di essere smentito ancora una volta, nel senso ho l’impressione che per Stefano Pioli la soluzione possa essere quella di partire con calma. È vero che all’andata il Milan ha perso, ma andare a mille fin dall’inizio potrebbe essere controproducente. Penso che la Roma sia chiaramente favorita dopo l’andata, ma è un risultato aperto”.

Quindi non ti aspetti Pulisic, Leao e Chukwueze insieme dal primo minuto? “No, mi aspetto gli stessi dell’andata con Tomori al posto di Thiaw. E poi, eventualmente, al cinquantesimo se le cose non andassero bene si potrebbe iniziare a pensare a Chukwueze, Adli, lo stesso Okafor”.

De Rossi parla di 50/50 per la qualificazione: “È giusto che De Rossi parli di 50 e 50, però io da giornalista non posso considerare due cose: il risultato dell’andata ed il fattore campo. È vero che non ci sono i gol in trasferta, penso che la Roma almeno il 60% ce l’abbia, ma non andrei oltre. Continuo a pensare che il Milan sia più forte e che la gara d’andata si sia decisa sugli episodi e sull’ottimo lavoro di De Rossi. Il Milan è più forte, ma non basta”.

A centrocampo chi metteresti dall’inizio? “Dovete sapere che io ho un debole per Adli. Non penso che Pioli possa sceglierlo dall’inizio, ma Adli ha un piede ed un cuore che non ha Bennacer in questo momento. Dopo l’infortunio Bennacer non è mai tornato a quel livello e non mi fa impazzire Reijnders. Penso che Pioli andrà con Reijnders-Bennacer, io avrei scelto Adli con Reijnders”.

Domani decisiva per il futuro di Pioli? “Non penso che nel caso venga esonerato subito. Se domani non andasse bene per il Milan Pioli salterebbe a fine stagione. Bisogna vedere cosa arriva dopo Pioli, vorrei sapere quali sono le candidature e in questo momento forse non lo sa neanche la società”.

Le voci su Conte… “Non penso di svelare nulla. A Sportitalia il direttore (Criscitiello, ndr) spinge per Conte perché ha un rapporto con l’entourage di Conte e Conte, e sa quanto gli piacerebbe venire al Milan. Quindi non è una spinta… Noi diamo notizie ed opinioni, non è solamente un’opinione e c’è un grande fondo di notizia”.