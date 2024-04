Compagnoni: "Con le dichiarazioni di oggi Pioli secondo me voleva rivendicare uno Scudetto vinto quando l'Inter era la più forte"

Nel corso del consueto appuntamento pomeridiano con 'Campo Aperto' di SkySport 24, il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato di Milan in vista della delicata sfida di domani pomeriggio contro la Juventus soffermandosi in modo particolare sulle tanto discusse dichiarazioni di Stefano Pioli oggi in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni.

"Fanno molto rumore le dichiarazioni di oggi in conferenza stampa di Stefano Pioli, anche perché arrivano all'indomani del titolo vinto dall'Inter, nel sesto derby consecutivo vinto. Non penso che ad esempio nello scorso anno che l'Inter fosse la squadra più forte, quando ha stravinto il campionato il Napoli, ma credo che fosse quella più forte quando lo Scudetto l'ha vinto il Milan. Probabilmente questo vuole rivendicare con orgoglio Pioli: 'Si ho perso sei derby consecutivi, però un anno ho vinto lo Scudetto e l'Inter era più forte di noi'".