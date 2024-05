TMW Radio - Braglia: "Coincecao è uno che ha già fatto vedere che è valido e pronto per una grossa sfida in un grande club come è il Milan"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Milan, le piace Conceicao?

"Si, lo approverei per il post-Pioli. Anche se comunque preferirei uno più nostrano. E' una scelta consapevole però, non un azzardo. E' uno che ha già fatto vedere che è valido e pronto per una grossa sfida in un grande club come è il Milan. Il problema del Milan oggi è capire chi fa cosa. Chi sceglie l'allenatore? In una società con il blasone che ha il Milan un po' di chiarezza è auspicabile. Oggi vedo in una società così importante non vedo chiarezza".

Questa confusione si è vista anche in campo col Genoa:

"Sì. E aggiungo una cosa. La società meglio gestita credo sia, al di là dell'Inter, è l'Atalanta. E non per niente è in due finali, o quasi".