Sacchi: "Diversi anni fa consigliai Sarri a Berlusconi. Non mi ascoltò. E adesso, ancora una volta, mi sento di proporre il nome di Sarri per il Milan"

Momento molto particolare per il Milan. I rossoneri hanno virtualmente chiuso la propria stagione con l'eliminazione dall'Europa League, circa tre settimane fa. E i risultati e le prestazioni in campo lo dimostrano: i rossoneri non vincono da inizio mese scorso e sono lontani anni luce dalla versione del mese di marzo. In tutto questo si fanno mille nomi per il posto di nuovo allenatore e altri mille per l'attaccante. Della situazione in casa rossonera, questa mattina ha parlato Arrigo Sacchi, ex storico tecnico del Diavolo, sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Il consiglio di Arrigo Sacchi su quale allenatore scegliere: "Diversi anni fa consigliai Maurizio Sarri a Berlusconi. Non mi ascoltò. E adesso, ancora una volta, mi sento di proporre il nome di Sarri per il Milan. E’ bravo, molto bravo. Magari non è il massimo della simpatia, è vero, ma l’importante è che sappia fare bene il suo lavoro. Alla Lazio, nella passata stagione, con una squadra che non era composta da campionissimi, è arrivato secondo. Al Chelsea ha vinto l’Europa League, alla Juve lo scudetto, al Napoli ha divertito la gente. Penso che sia adatto a iniziare un ciclo, a patto di metterlo nelle migliori condizioni di rendere al massimo e quindi consegnargli i giocatori che lui richiede".