Trevisani: "Io non sono d’accordo - e salgo sul cavallo con la sciabola - quando la contestazione è che al Milan non funziona niente ed è tutta colpa di Pioli"

Nel corso della consueta diretta live su Cronache di Spogliatoio è intervenuto il telencronista di Mediaset Riccardo Trevisani. Il noto giornalista si è espresso così sulla situazione in casa Milan e ha offerto la sua versione su quanto contestato dalla Curva durante Milan-Genoa: "Nella richiesta di qualcosa di diverso, di una comunicazione differente, di un Milan più ambizioso, di un Lopetegui che non esca come primo nome, io sono molto d’accordo. E anche sulla critica al finale di stagione del Milan e ad alcune difficoltà del Milan, e ad alcuni errori che ha fatto Pioli, io sono molto d’accordo. Così come alla critica ad alcuni giocatori che hanno vecchi o meno che hanno fatto male: e io sono molto d’accordo. E quel tipo di contestazione mi trova d’accordo. Io non sono d’accordo, e salgo sul cavallo con la sciabola, quando la contestazione è che al Milan non funziona niente ed è tutta colpa di Pioli. Ha delle responsabilità evidenti ma non è che il Milan sia il Real pieno di Vinicius, Rodrygo, Bellingham… e Pioli lo sta rendendo una squadra di Serie C".

Trevisani poi si è spiegato così: "Il Milan è una squadra che può valere 80-85 punti e sta lì, è meno forte dell’Inter e gli sta dietro, ed è sul livello delle altre e ci sta davanti. Il Milan non è che sia molto più forte del Napoli ma sta molto più davanti al Napoli. Lo stesso per la Juve. Se rompete le scatole a Pioli, degli altri cosa bisogna dire? Poi, ora il Milan cambierà l’allenatore ma voi siete così sicuri che il Milan i prossimi anni vincerà lo scudetto, non perderà i derby, andrà meglio nelle coppe? Mi sono visto l’andamento del Milan pre Pioli: decimo, ottavo, settimo, sesto, sesto, quinto e poi con Pioli secondo, primo, quinto, secondo… Sono migliorati anche i giocatori certo ma secondo me il Milan non tornerà prestissimo a fare una semifinale di Champions o a vincere uno scudetto. Se la critica è il Milan è fortissimo e Pioli un coglione, non sono d’accordo".