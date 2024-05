TMW Radio - Calamai: "Si è parlato di Conte, Sarri, di tutto e di più. Io per il Milan pensavo qualcosa di più, anche coraggioso"

Luca Calamai è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Milan, momento complicato. Si parla del nuovo tecnico e sempre più di Conceicao:

"Allenatore preparato, furbo, che lavora molto sui risultati, che è già stato in piazze importanti. Ma buca? Tu pensi al Milan, a una proprietà che vuole tornare protagonista, ma lui buca? Non è un colpo da Milan. La domanda è allora: qual è il progetto e l'ambizione del Milan? Si è parlato di Conte, Sarri, di tutto e di più ultimamente. Io per il Milan pensavo qualcosa di più, anche coraggioso. La Juve che farà? Cambierà allenatore? Se lo fa, deve pagare la buonuscita di Allegri. Ma anche il Napoli deve cambiare. Siamo in un momento in cui le scelte degli allenatori condizioneranno anche i percorsi successivi".

Troppe critiche a Pioli e Allegri? Non sono finiti i cicli alla Juve e al Milan?

"Ai tifosi chiedo: siete contenti della Juve di Allegri? Se lo siete, avete ragione a sperare che resti. Io non riconosco la Juve, non riconosco in questa Juve un'idea di calcio che sia da Juve, che nel giro di due anni torni a vincere. Vedo Allegri in una fase meno esplosiva, sempre in difesa. Credo che la Juve debba andare oltre, non ha più soldi da spendere da una parte e dall'altra, serve tempo per lavorare a Giuntoli. Deve cominciare a ricostruire qualcosa. Ai tifosi del Milan faccio la stessa domanda: siete contenti del Milan di Pioli? Non si valutano i risultati ma tanto altro. Io penso che la Juve debba ricreare un valore tecnico, che ora vedo un po' fragile".

Dove andrà Conte?

"Io non so dove va. E' già stato fermo un anno, forse deve abbassare le pretese. Non è convinto dal Napoli, dubbioso sul Milan. Vedremo cosa farà".