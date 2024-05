Passerini: "Nuovo allenatore Milan, c'è l'identikit ma ad oggi ancora nessuna scelta"

Carlos Passerini, noto giornalista de “Il Corriere della Sera” è intervenuto a “Tutti Convocati” su Radio 24, parlando del futuro allenatore del Milan e di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

La comunicazione del Milan su Pioli ed il nuovo allenatore: “È una scelta quella del Milan, il Milan ha scelto questo profilo (comunicativo, ndr) che sta portando avanti da qualche anno. Io capisco in parte questa scelta della società di continuare di voler tenere sotto silenzio la situazione e di non volerla spiegare. Detto questo, capisco anche i tifosi. Chiaro che poi se dal Milan c’è questo silenzio allora deve essere riempito da chi fa comunicazione. Poi io parlo per me. Da quello che ho capito il Milan ha un’idea molto chiara sul profilo dell’allenatore che verrà. Vuole un allenatore straniero, che abbia una proposta di gioco moderna, che sia compatibile con il lavoro di team con la società. Ad oggi non c’è ancora un nome. C’è un identikit, ci sono 2-3 nomi sui quali si sta stringendo, ma ad oggi il Milan non ha scelto ancora l’allenatore”.