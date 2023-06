MN - Pranzo cordiale tra Pioli e Maldini-Massara: il tecnico è entusiasta del suo nuovo ruolo

MilanNews.it

Stefano Pioli nella giornata di ieri si è incontrato a pranzo a Forte dei Marmi con Paolo Maldini e Frederic Massara, ormai ex dirigenti del Milan, come anticipato a Sky ieri sera. La redazione di MilanNews.it ha appreso che Maldini e Pioli si erano sentiti a inizio settimana con la promessa di incontrarsi per un saluto dal momento che insieme, anche con Massara, hanno vissuto pagine indelebili e indimenticabili della storia rossonera, oltre a esserci grande stima reciproca. Per entrambi, adesso, ci sarà un periodo di vacanza. Per Pioli forse un po' breve, il tecnico rossonero è entusiasta del suo nuovo ruolo in società e non vede l'ora di mettersi al lavoro per la prossima stagione.

di Antonio Vitiello