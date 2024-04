MN - Scaroni risponde a Galliani: "Andró a lezioni di savoir-faire. Non posso essere rozzo, me lo farò spiegare da lui che l'ha fatto tante volte con successo in passato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 12:30 News di fonte Antonello Gioia di