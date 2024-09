MN - Zille: "Sto pensando a quanto lavoro fa Sarri sulla fase difensiva, quanta applicazione chiede a tutti, quanta ne chiederebbe a Leao, a Theo"

Il Milan di Paulo Fonseca ha ancora una volta fallito l'appuntamento con la vittoria pareggiando 2 a 2 a Roma contro la Lazio sabato scorso. Ciò che però è più saltato all'occhio della sfida all'Olimpico è stato senza ombra di dubbio il comportamento avuto da Theo Hernandez e Rafael Leao al momento del cooling break del secondo tempo, del quale abbiamo parlato in compagnia della bordocampista di DAZN Federica Zille.

Fonseca già in bilico se fallisce col Venezia: chi (eventualmente) al suo posto fra Allegri, Tuchel e Sarri?

"Tu hai fatto il nome di Sarri. Sto pensando a quanto lavoro sulla fase difensiva fa Sarri, quanto tempo ha bisogno per costruire quei meccanismi che poi rendono forti e belle fluide le sue squadre. Quanta applicazione chiede a tutti, quanta ne chiederebbe a Leao, a Theo. Sarebbe davvero un bell'esperimento mettere Sarri sulla panchina del Milan ma non avrebbe tempo a disposizione a campionato già iniziato. Poi quest'estate hanno sempre detto che volevano un profilo internazionale: Lopetegui era il primo della lista, poi è diventato Fonseca, quindi potrebbe piacere Tuchel, ma il problema del tempo c’è anche qui, non mi sembra una scelta opportuna. Hai citato Allegri, però lì la società dovrebbe smentirsi sia sul profilo internazionale che sulla tipologia di gioco che volevano dare al loro Milan. Per questo, io non mi permetto di dire che esonererei o meno Fonseca, dico solo che la società ha una questione di coerenza da rispettare".