Mondiali 2026, prima storica qualificazione per l'Uzbekistan del romanista Shomurodov

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Prima, storica, qualificazione ai Mondiali di calcio per l'Uzbekistan che, pareggiando 0-0 contro gli Emirati Arabi Uniti, si sono garantiti la partecipazione alla Coppa del mondo 2026 che si svolgerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. I "Lupi Bianchi" uzbeki, sono secondi nel Gruppo A delle qualificazioni asiatiche dietro all'Iran, già qualificata, e hanno quattro punti di vantaggio sugli Emirati Arabi e non possono più essere raggiunti mentre hanno un incontro da giocare contro il Qatar il 10 giugno. L'Uzbekistan è l'ottavo paese a qualificarsi per il torneo, dopo Giappone, Nuova Zelanda, Iran e Argentina.

Portato dalle sue due star, il difensore del Manchester City, Abdukodir Khusanov e il suo capitano, l'attaccante della Roma, Eldor Shomurodov, l'Uzbekistan si sta strutturando negli ultimi anni, come testimoniano i risultati delle sue squadre giovanili, semifinalista della Coppa di Asia Under 20 nel 2025, dopo aver vinto la competizione nel 2023. (ANSA).