Moscardelli sui festeggiamenti interisti: "C'era più gente in piazza quando ho vinto la C col Pisa"

In merito ai festeggiamenti dei tifosi nerazzurri per lo scudetto vinto recentemente, l'ex attaccante Davide Moscardelli ha commentato così la vicenda riguardante i supporters interisti accorsi in Duomo dopo il fischio finale del derby contro il Milan.

Queste le sue parole durante la trasmissione Colpo di Tacco, su TV Play: "Se andate a rivedere il video di quando ho vinto il campionato di Serie C con il Pisa vedrete che in piazza c'era più gente".