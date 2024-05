Milanisti in prestito, Nasti in gol nel pari del Bari a Cittadella. Ma la C è vicina

Gol per Marco Nasti oggi pomeriggio con la maglia del Bari. L'attaccante di proprietà del Milan tiene in vita i pugliesi segnando il gol del pareggio nella sfida contro il Cittadella, valida per la 37ª giornata di Serie B e terminata 1-1. Sesto gol in questo campionato, Bari che però è terzultimo in classifica e virtualmente retrocesso. Sarà necessario vincere venerdì al San Nicola contro il Brescia e sperare nei passi falsi di Spezia, Ternana e Ascoli.

Voto 6.5 per Tuttomercatoweb al giocatore: "Non sbaglia sotto porta e questo è già un segnale positivo per un attaccante: i gol “facili” bisogna anche saperli fare. Dà filo da torcere alla difesa del Cittadella, ma come Puscas viene servito poco e male".