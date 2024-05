Milan, un diffidato in campo e uno in panchina per la partita di oggi contro il Genoa

Due diffidati, uno in campo e uno in panchina per il Milan nella sfida di oggi contro il Genoa. Si tratta di Matteo Gabbia, preferito a Malick Thiaw nel ruolo di centrale da affiancare al rientrante Fikayo Tomori. Altro diffidato è Stefano Pioli. Ricordiamo che un altro giallo costerà la squalifica per la prossima partita contro il Cagliari in programma sabato 11 maggio alle ore 20.45. Assenti per squalifica per la partita di oggi Davide Calabria e Yunus Musah.

MILAN (4-2-3-1) Sportiello, Florenzi, Gabbia, Tomori, Théo Hernandez, Bennacer, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Leao, Giroud. A disp. Nava, Torriani, Adli, Okafor, Kalulu, Thiaw, Caldara, Pobega, Terracciano, Zeroli, Bartesaghi, Sia. All. Stefano Pioli.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekuban, Retegui. A disp. Leali, Sommariva, Bohinen, Strootman, Sabelli, Cittadini, Ankeye, Papadopoulos, Haps. All. Alberto Gilardino.

ARBITRO: Prontera di Bologna.

ASSISTENTI: Vivenzi e Capiti.

IV UOMO: Ferrieri Caputi.

VAR: Serra.

AVAR: La Penna.