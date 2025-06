Nations League, Spagna in finale contro la Germania

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Sarà Spagna-Portogallo la finale della Nations League. Nella seconda semifinale giocata a Stoccarda, la formazione iberica ha battuto 5-4 la Francia e domenica a Monaco di Baviera sfiderà i lusitani di Cristiano Ronaldo per il titolo. Parte bene la Francia che spreca prima con Mbappè e poi colpisce un palo con Theo Hernandez. La Spagna va in vantaggio al 22' con Nico Williams e raddoppia dopo una manciata di minuti con Merino. La Francia accusa il colpo e a inizio ripresa è ancora la Spagna ad andare in gol con il suo giovane talento Lamine Yamal autore di una doppietta (9' st e 22' st su rigore) e al 10' va a segno Pedri La squadra di Deschamps tenta una reazione e al 14' trova il gol su rigore con Mbappè.

Al 34' arriva il secondo gol dei Bleus grazie ad una magia di Cherki all'esordio in nazionale. Al 39' i francesi trovano ancora la via del gol grazie ad una incursione sempre di Cherki la cui conclusione viene deviata nella propria porta dallo spagnolo Vivian. Il finale è incandescente con Kolo Muani che segna il quarto gol della Francia al 3' minuto di recupero. Ma non basta per compleatre la rimonta e la Spagna va in finale. (ANSA).