Nel ricordo di Angelo Anquilletti: il Milan lo celebra così nel giorno del suo compleanno

Apparso sui canali social del club rossonero, questo il ricordo nel giorno del suo compleanno di Angelo Anquiletti, ex terzino destro che ha giocato in rossonero per 11 stagioni, disputando 418 partite, segnando 2 gol e vincendo uno Scudetto, 1 Coppa dei Campioni, 1 Coppa Intercontinentale, 2 Coppe delle Coppe e 4 Coppe Italia. Questo il post social del Milan:

Angelo Anquiletti, nato in questo giorno del 1943. Oggi ricordiamo con affetto un grande uomo.