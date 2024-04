Nessuno in Europa segna come Guirassy: l'attaccante dello Stoccarda ha una media di 1,27 gol a partita

Nessuno, nei Top 7 campionato europei, segna più di Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda, il quale ha una media di 1,27 gol a partita. In Bundesliga, il giocatore guineano è a quota 25 reti in 23 partite. Lo riferisce il profilo Instagram di Squawka Football che aggiunge che Guirassy è anche il primo calciatore dello Stoccarda a segnare almeno 25 gol in un unico campionato.

Non è un mistero che il Milan a gennaio lo ha seguito a lungo e non è escluso che il suo nome possa tornare di moda anche in estate quando i rossoneri dovranno prendere un grande centravanti visto ormai il quasi certo addio a fine stagione di Olivier Giroud. Guirassy, nato il 12 marzo 1996, ha un contratto con il club tedesco fino al 30 giugno 2026.