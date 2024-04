Tuttosport scrive: "Il Milan frena, il popolo vuole Conte. Cardinale sorpreso"

Nell'ultimo weekend rossonero è successo di tutto. Di certo - e paradossalmente - non in campo dove il Milan ha pareggiato contro la Juventus a Torino, sabato, pur non tirando mai verso la porta bianconera. Ma fuori dal campo le indiscrezioni sul nuovo allenatore sono andate alla velocità della luce e si è parlato di accordo in dirittura di arrivo con Julen Lopetegui. Un'indiscrezione che ha fatto letteralmente rivoltare la piazza rossonera che ha espresso il suo dissenso in vari modi, tra hashtag e petizioni online. Un'insurrezione che, però, a quanto sembra, ha portato i suoi frutti.

Oggi Tuttosport titola così in merito alla questione nuovo allenatore del Diavolo: "Il Milan frena, il popolo vuole Conte". Nel sottotitolo si parla di Gerry Cardinale: "Ora prende tempo, sorpreso dalla sommossa dei tifosi contro la scelta di Lopetegui". La sensazione comune è che i tifosi siano disposti ad accettare solo Antonio Conte, che invece non sarebbe in linea con il progetto della società. Il club ora può: o rimanere coerente e andare su Lopetegui; oppure scegliere un altro nome dalla lista, magari andando su un profilo che possa intrigare maggiormente la piazza. Chi può rispondere a tali requisiti è Roberto De Zerbi che però ha una clausola di 15 milioni con il Brighton.