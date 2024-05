Fonseca spinge al Milan due talenti? Un attaccante e un terzino nel mirino

Stando a quanto filtra negli ultimi giorni, il Milan sarebbe intenzionato a procedere con Paulo Fonseca, per il ruolo di nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese sarà impegnato questo weekend nell'ultimo turno di campionato francese con il suo Lille - che allena dalla scorsa stagione - che va a caccia dell'accesso diretto alla prossima Champions League. Solo dopo questo fine settimana, quando per i francesi la stagione sarà finita, Fonseca scioglierà i dubbi sul suo futuro e deciderà tra la permanenza al Lille, quella in Francia al Marsiglia o il ritorno in Italia al Milan.

In tutto questo un eventuale arrivo di Fonseca potrebbe avere effetti collaterali positivi anche per il calciomercato rossonero. Il tecnico portoghese potrebbe convincere un paio di suoi giocatori attuali al Lille a seguirlo a Milano. Uno è Jonathan David, un pupillo di Geoffrey Moncada da tantissimo tempo e iscritto alla lista dei papabili attaccanti per la prossima stagione. L'altro potrebbe essere il terzino destro Tiago Santos, portoghese classe 2001. Non a caso due ruoli che il Milan vorebbe migliorare in vista del prossimo anno.