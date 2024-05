Il CorSport: "Zirkzee, ci prova l'Arsenal. Il Milan fa pressioni sull'agente"

Joshua Zirkzee fa già parlare di sè. L'attaccante olandese, pur non essendo stato convocato dall'Olanda per Euro 2024, sarà uno dei talenti emergenti a fare gola a mezza Europa sul mercato nel corso di quest'estate. Il Milan, che segue il giocatore già da prima che arrivasse a Bologna, lo ha inserito in cima alla sua lista di ipotetici eredi di Olivier Giroud. I rossoneri però devono fare i conti con il volere del potente agente Kia Joorabchian e con la concorrenza peggiore possibile, quella che arriva direttamente dalla Premier League.

Il Corriere dello Sport, infatti, questa mattina ha titolato così sulle proprie colonne: "Zirkzee, ci prova l'Arsenal". Nell'occhiello si legge: "Quella di Napoli è stata forse l'ultima gara in rossoblù per Joshua. Non basta la Champions: servirebbe un ingaggio troppo elevato per trattenere l'attaccante a Bologna nella prossima stagione". Quindi nel sottotitolo si parla anche del Milan: "Il suo procuratore lo spinge verso i Gunners. Lui preferirebbe restare in Italia: il Milan fa pressioni sull'agente". Joorabchian vorrebbe portarlo all'Arsenal dove Edu, suo grande amico, è direttore sportivo: i londinesi mettono sul piatto un ingaggio da 6 milioni a stagione. Il Diavolo invece sta cercando di convincere l'agente a considerare la volontà di Zirkzee di rimanere ancora in Italia.

Per Zirkzee c'è una clausola rescissoria di 40 milioni valida per tutti: il 40% della somma sarà destinato al Bayern Monaco. Il Bologna, dunque, ricaverà solamente 21 milioni dalla cessione del suo attaccante.