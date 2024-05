Tuttosport scrive: "Monza scommette sul futuro di Maldini. Verrà riscattato"

vedi letture

Arrivano novità dalla vicina Brianza. Secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport il Monza di Adriano Galliani sarebbe pronto a riscattare Daniel Maldini, attaccante di proprietà del Milan e figlio di Paolo, ex capitano e direttore dell'area tecnica fino all'anno scorso del club rossonero. Il quotidiano con base a Torino questa mattina titola così sulla situazione legata al futuro del figlio d'arte: "Monza scommette sul futuro di Maldini. Verrà riscattato". Daniel Maldini, dopo il prestito dello scorso anno allo Spezia, quest'anno è stato girato all'Empoli dove ha giocato solo metà stagione: a gennaio è finito al Monza dove ha trovato minuti e gol.

Nel sottotitolo viene aggiunto su Maldini: "Il figlio d'arte ha convinto: Galliani lo prenderà dal Milan, pronto un contratto di 4 anni". C'è anche un altro giovane rossonero in prestito al Monza, dall'inizio della stagione: si tratta di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002. A differenza di Maldini, il centravanti ha convinto meno segnando solamente 4 gol. Attualmente è finito all'ultimo posto nelle gerarchie di Palladino e per tale ragione Colombo farà ritorno al Milan in attesa di capire quale sarà il suo destino a partire dalla prossima stagione.