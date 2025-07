La Gazzetta in apertura: "Milan, in arrivo Brown"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Milan, in arrivo Brown". I rossoneri hanno in pugno Archie Brown, terzino sinistro de Gent che incasserà tra gli 8 e i 9 milioni di euro per il suo cartellino, mentre per il giocatore è pronto un contratto di cinque anni da 1,5 milioni a stagione. Il club di via Aldo Rossi sembra quindi aver trovato il sostituto di Theo Hernandez sulla fascia sinistra.

Sull'inglese c'era anche il Fenerbahçe che era convinto di averlo ormai preso, tanto da aver prenotato già un jet privato per portarlo ad Istanbul per le visite mediche. Ma Brown non è mai salito su quell'aereo perchè ha scelto di dire sì al Milan. La fumata bianca della trattativa è attesa nelle prossime ore e non è escluso che il terzino possa sbarcare in Italia già nella giornata di oggi.