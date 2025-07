Sorpassi e controsorpassi tra Milan e Fenerbahçe per assicurarsi Archie Brown: la situazione

Come scrive questa mattina il Corriere della Sera, quella di ieri è stata una giornata di sorpassi e controsorpassi tra Milan e Fenerbahçe per assicurarsi Archie Brown, terzino sinistro inglese. I turchi sembravano avere in mano il giocatore che era già pronto a volare ad Istanbul per le visite mediche, ma poi il Diavolo ha deciso di alzare l'offerta all'inglese e al suo entourage e così il viaggio per la Turchia è stato bloccato.

Ardon Jashari, centrocampista del Club Brugge, continua a ribadire la sua volontà di trasferirsi al Milan, nonostante il club belga continui a fare muro e a non dare il via libera alla sua cessione. Ieri il giocatore svizzero non ha partecipato all’amichevole del Bruges contro il Rakow e minaccia di non presenziare lunedì alla ripresa degli allenamenti.