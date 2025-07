Milan, sirene arabe per Pulisic: sulle sue tracce c'è l'Al Nassr di CR7

Sirene arabe per Christian Pulisic che è finito nel mirino dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Lo riferiscono voci dall'Arabia Saudita riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport che spiega che al momento il club di via Aldo Rossi non ha ricevuto nessuna offerta ufficiale per l'attaccante americano che viene ritenuto un elemento centrale del progetto tecnico rossonero.

Durante l'incontro di qualche settimana fa con la stampa a Casa Milan, il ds rossonero Igli Tare aveva parlato così di Pulisic e del suo rinnovo: "Sarà un giocatore fondamentale per la prossima stagione: avrò modo di affrontare anche l’argomento rinnovo insieme a Giorgio nel momento opportuno ma in questo momento siamo focalizzati solo sulla squadra. Penso che sia stato uno dei giocatori più positivi della stagione passata ed è uno dei pilastri della stagione che verrà: ha un ruolo centrale in questo gruppo”.