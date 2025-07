Inter e Milan riflettono su San Siro, Repubblica: "Partita in Consiglio comunale per la vendita"

"Partita in Consiglio comunale per la vendita di San Siro" scrive La Repubblica Milano in apertura quest'oggi soffermandosi sull'annosa questione che riguarda il futuro dello stadio San Siro. Inter e Milan si sono presi una giornata di riflessione.

Una trattativa che sembrava sul punto di chiudersi e che invece alterna stop and go. E un post-negoziazione che, se l'accordo di vendita andrà in porto come confida Palazzo Marino, si prefigura altrettanto complicato. Il percorso verso la vendita di San Siro è una corsa a ostacoli. Il Comune non arretra rispetto alle condizioni poste sui costi, sui paletti anti-speculazione e sulla composizione della società che acquisterà San Siro.

Le condizioni di Palazzo Marino restano le stesse: su tutte i fondi per riqualificare la zona, il verde e la partnership. Corbani intanto commenta: "La tutela può sempre arrivare per il valore culturale".