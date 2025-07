Tuttosport: "Brown dice Milan, ma Mou non molla"

vedi letture

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Brown dice Milan, ma Mou non molla". Il Fenerbahçe di Mourinho aveva trovato l'accordo con il Gent per Arche Brown, terzino sinistro inglese che però ha bloccato tutto perchè su di lui è piombato il Milan. Il giocatore ha dato la sua preferenza ai rossoneri che puntano a chiudere l'affare già nelle prossime ore.

L'asse Milano-Belgio continua ad essere poi molto caldo anche per Ardon Jashari che continua a ribadire al Club Brugge la sua volontà di trasferirsi a Milanello. Ieri il centrocampista svizzero non ha partecipato ad un'amichevole che i belgi hanno giocatore contro una squadra polacca e vive ormai da separato in casa. In settimana è invece previsto all'arrivo a Milano di Luka Modric per le visite mediche e la firma del contratto con il Diavolo.