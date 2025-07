Modric, ora arriva il Milan. Tuttosport: "L'alba dell'era rossonera"

La distanza che separa Luka Modric dal Milan è sempre più corta: con la sconfitta nella semifinale del Mondiale per Club contro il PSG (4-0), gli spagnoli sono stati eliminati dalla competizione e la straordinaria carriera del croato con la camiseta blanca è ufficialmente finita. Il capitano lascia dopo 13 anni ma soprattutto dopo aver vinto 13 titoli: nessun giocatore nella storia ricca di trofei del Real aveva vinto così tanto. L'emozione al fischio finale a New York è stata tanta: compagni e avversari hanno reso al campione il meritato riconoscimento.

Ora però, ferie permettendo, si aprirà un nuovo capitolo della carriera di Modric, a tinte rossonere. Se vogliamo è un ritorno all'infanzia, dal momento che Modric non ha mai nascosto la sua passione per il Milan sin da piccolo. Questa mattina Tuttosport scrive: "Modric, l'alba dell'era rossonera". Il croato ha già un accordo con il Milan da tempo: mancano visite e ufficialità. Poi il fuoriclasse di 40 anni firmerà un contratto di un anno a 3.5 milioni con opzione per il successivo. L'obiettivo è essere leader dello spogliatoio, aiutando i suoi compagni più giovani specialmente quelli del suo reparto: Samuele Ricci, per fare un nome non tanto casuale. E poi ovviamente ci sarà la fame di vincere e di prepararsi all'ultimo Mondiale della carriera.