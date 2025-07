Milan alla ricerca di un terzino destro: in corsa Pubill e Doué

vedi letture

Il Milan è alla ricerca di un nuovo terzino destro da inserire nella rosa di Massimiliano Allegri e, secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, in corsa ci sono principalmente due profili, vale a dire Marc Pubill e Guéla Doué. Il primo milita nell'Almeria, mentre il secondo nello Strasburgo. Quest'ultimo sta tra l'altro forzando la mano perchè vuole trasferirsi in rossonero. Il Diavolo si è già visto rifiutare un'offerta da 15 milioni di euro dai francesi, ma non è escluso che a breve possa arrivare un rilancio rossonero.

In merito agli obiettivi di mercato del Milan, qualche settimana fa il ds Igli Tare, durante l'incontro con la stampa nella sede milanista di via Aldo Rossi, ha spiegato: "Stiamo valutando l'intervento anche di un altro giocatore a centrocampo insieme a un attaccante. Prenderemo un terzino destro e un terzino sinistro. Nel caso di una cessione interverremo anche sulle ali e in difesa centrale. Stesso discorso per gli esterni d'attacco. Noi dobbiamo essere concentrati a fare il meglio possibile per la squadra ed essere protagonisti”.