Il QS titola: "Milan impaziente per Jashari"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Milan impaziente per Jashari". I rossoneri, dopo Modric e Ricci, vogliono chiudere anche per Ardon Jashari, ma il Club Brugge si sta dimostrando ancora un a volta un cliente davvero ostico con cui trattare. I belgi continuano a fare muro e per ora non danno il via libera alla cessione del centrocampista svizzero che ha già manifestato più volto la sua volontà di trasferirsi a Milanello.

Questi i numeri di Jashari nella stagione 2024-2025 con la maglia del Club Brugge:

PRESENZE JUPILER PRO LEAGUE: 25

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 11

PRESENZE PRO LEAGUE PLAY-OFF: 10

PRESENZE CROKY CUP: 6

PRESENZE TOTALI: 52

MINUTI IN CAMPO: 4132'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 6