La Gazzetta in prima pagina: "Il Bruges dice no, ma Jashari vuole il Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Il Bruges dice no, ma Jashari vuole il Milan". Il club belga continua a fare muro per Ardon Jashari, grande obiettivo del Diavolo per il centrocampo. Nemmeno l'ultima offerta milanista sembra essere sufficiente per convincere il Club Brugge che pretende un nuovo rilancio da parte dei rossoneri.

Il giocatore svizzero però continua voler solo il Milan e non intende ascoltare altre offerte, come quelle che potrebbero arrivare dalla Premier League. Questo concetto lo ribadirà nuovamente anche ai dirigenti del Club Brugge, nella speranza che possano accettare l'offerta del Diavolo.